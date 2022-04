Cyrille BONJEAN

Après 15 ans d’expérience dans le secteur du service à la personne pour Part & PRO, je recherche un poste où je pourrais mettre à profit d'une entreprise, le fruit de mon parcours qui m'a conduit à maitriser les secteurs : Informatique, Téléphone, Création-Gestion d'entreprise, et Relationnel client .

Autodidacte de nature et passionné de nouvelles technologies, je m'adapte très facilement à de nouvelles expériences .



Mes compétences :

Réparation PC bureau et portable

WordPress

Wi-Fi

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Joomla!

ADSL

Support client

Gestion administrative

Adaptabilité

Maintenance informatique

Accueil physique et téléphonique

Configuration informatique

Réseaux informatiques & sécurité

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Support informatique

Relationnel

Support technique

Bricolage