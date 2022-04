Cyrille BONNEFOY

Est en responsabilité sur plusieurs associations ou mandats :

- 1er adjoint dans une commune de 8000 habitants La Ricamarie Loire

- Président de la Mission Locale Jeune du territoire de l'Ondaine Loire

- Élu depuis 2001 sur la collectivité de la Ricamarie est et a été en charge de la jeunesse, du développement durable, de l'énseignement et de la politique de la ville.



Par ailleurs est responsable syndical dans le Centre Hospitalier de Firminy, et ai des responsabilités départementales.