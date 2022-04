Cyrille BOUA

Acheteur ... J'aime bien ce métier et j'espère me faire un nom et devenir une référence dans la fonction Achats. La carrière professionnelle se construit petit à petit. Il y'a des étapes à suivre; évidemment, rien ne sert de courir. "Experience makes perfect" a dit Aristote. J'ai été Responsable Logistique global (appro, stockage et distribution) dans une entreprise d'import-export après avoir effectué un stage à la Direction de l'Exploitation Maritime au Port Autonome d'Abidjan (Côte d'Ivoire).

Toute modestie mise à part, j'ai étudié dans les meilleures écoles de commerce. D'abord dans mon pays notamment à L'Institut National Polytechnique Houphouët Boigny de Yamoussoukro et ensuite à l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer où j'ai obtenu mon Diplôme d'Ingénieur en Management des Activités Maritimes et Portuaires; ensuite en France à Grenoble École de Management où j'ai étudié le management de la Fonction Achats en mastère Spécialisé.

J'ai aussi suivi une formation à la discipline militaire et maritime de 15 Jours donnée par le centre d'Instruction Naval de la Marine Nationale de Côte d'Ivoire: la rigueur et la discipline militaire, çà me connait !

Allez ! Je suis paré pour contribuer à la croissance et la prospérité de plusieurs entreprises.



Mes compétences :

Achats

Commerce international

Sourcing

Négociation

Chaine logistique

Transport maritime

Relation fournisseurs

Assurance

Transport international

Logistique industrielle