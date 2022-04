Cyrille BOUCHEREAU

Création et exécution, print et web :



PRINT :

Retouche et montage photo, illustration 2 et 3D, logo, mise en page, adaptations, gabarits, déclinaison, production technique annonces presses, épreuvage, cromalins numériques (FOGRA).

Spécialiste de la remise technique d'annonce presse.



DIGITAL :

Sites web, bannières (fixe ou animée), animations HTML5, e-mailing, wordpress. Conseil en pré-presse.



J'ai passé les 25 dernières années à parcourir les métiers de la chaîne graphique, créa, exé, photogravure, dont 16 ans grace à Pictus, société que j'ai créée en 1998.



Mes compétences :

Plongée sous marine

PAO

Mise en page

Infographie

Adobe Illustrator

Colorimétrie

Adobe InDesign CS5

Bannières

Pré-presse

Photogravure

Illustration vectorielle

Annonces presse

Logos

Adobe Edge

HTML 5

Adobe Photoshop

Création de site web

Charte graphique

Édition

Adobe Muse

Wordpress