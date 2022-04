Cyrille BREST

Depuis toujours attiré par le monde artistique sous toutes ses formes, une prépa en arts appliqués m’a ouvert les portes du design et de l’architecture.

Je me suis très vite passionné pour le design, discipline qui demande de l’imagination, un véritable esprit créatif, des capacités certaines en dessin et modelage … tout en restant très pragmatique afin de garder en tête la réalité du marché !

Un BTS ACI (assistant de création industriel) m’a permis de découvrir les bases du métier, mais cela me semblait insuffisant pour entrer sur le marché du travail. J’ai donc préféré approfondir mes connaissances par le biais d’un DNSEP (diplôme national supérieur d’expression plastique, spécialisation design produits)

Un premier poste de Graphiste, chez CEGID (Lyon) puis Designer chez Waterproof (Lyon). en 2002, je m’associe à la création d’INFINI DESIGN (Vienne). Le groupe AXenco reprend cette agence et m’offre un poste de directeur artistique, que j’ai occupé jusqu’en 2007.

Enfin, je décide de repartir seul et crée INEDIT. Atelier dans lequel j'ai travaillépendant 6 ans.





Fort de Dix années d'expérience à mon compte,je suis en recherche d'emploi et souhaite aujourd'hui m'investir au sein d'une entreprise afin d'y apporter mon savoir, mes compétences et ma créativité.

Convaincu que la réussite d'un projet dépend d'une étroite collaboration entre les différents corps de métier, je désire m'impliquer pleinement dans une dynamique d'équipe visant au développement d'une société.



Mes compétences :

Conception

Conseil

Création

Design industriel

Communication

Graphisme

Architecture d'intérieur

Management

Innovation

Design

Relooking

Décoration