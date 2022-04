Cyrille BRIAND

A 48 ans, je me considère comme un consultant multi-casquettes.



Entrepreneur dans l’âme, je peux aussi bien gérer un projet de bout en bout, comme faire du développement, ou assurer des fonctions de vente ou avant-vente.



Mes domaines de prédilection sont le Digital (Web) et la DataScience (techniques de machine learning en Intelligence Artificielle).



Mes compétences :

C

Python

Perl

C++

Pytorch

SEM

SQL

SEO

Java

HTML 5

XML/XSLT

CSS 3

JavaScript

Web analytics

Neural networks

Responsive Design

Machine Learning

Enterprise content management

Dataiku

Keras

WCM

Digital Asset Management

Anaconda

Content Management System

Sales Force

Gestion de projet web

Agile

Formation

Avant vente

Méthode agile

Techniques de vente

Conseil

Animation de formations

Conduite de projet