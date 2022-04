Cyrille BRUGE

Salarié depuis 1999 dans un important cabinet de Géomètres Experts de la région Nord-Pas de Calais, j'ai souhaité créer ma propre entreprise.



De formation topographe, je me suis rapidement orienté vers des prestations plus complètes et surtout plus technologiques telles que la bathymétrie multifaisceaux, le scanner 3D (fixe ou mobile d'ailleurs), l'auscultation par méthode automatisée (Monitoring System), la Photogrammétrie, etc ...



Mes compétences :

3D

Topographie

Survey

SIG

Géomètre

Bureau d'études

Hydrographie

Bureau Etudes

Photogrammétrie

Atlas c200

Autocad covadis, tres bonne maitrise