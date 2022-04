Cyrille CAILLOT

Merci de visiter mon profil.



Je suis kinésiologue et mon travail consiste de manière précise, à équilibrer l'aspect physique, émotionnel et énergétique de la personne en utilisant différentes techniques issues de la neuro-psychologie occidentale et de l'énergétique chinoise. Mon domaine d'intervention est large: je peux intervenir en entreprise ou dans mon cabinet pour la gestion du stress et l'amélioration des performances individuelles. dans tout ce qui est lié à l'apprentissage. Dans l'amélioration des performances musicales, vocales, sportives...



J'ai suivi une formation professionnelle certifiée par l'école EKMA. Puis, je me suis spécialisé en Belgique à l'IBK.



J'ai découvert la kinésiologie en tant que consultant.Les changements que j'ai pu constater, m'ont convaincu et amener à suivre une formation.



Mon numéro de téléphone portable est le 06 11 74 54 38.



Vous pouvez me contacter pour obtenir plus d'informations ou pour une séance individuelle dans mon cabinet à Ouville La Rivière, près de Dieppe.



Mes compétences :

Energétique

Énergétique chinoise

Gestion du stress

Kinésiologie