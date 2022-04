Cyrille CHAIGNON

Comptable, chargé de clientèle sénior au sein du cabinet KPMG à Coutances, Granville et Saint-Lô.



Missions d'élaboration des comptes annuels, présentation et conseils auprès de clients TPE, PME.



Réalisation de tableaux de bord, dossier conseil.



Expertise dans le domaine de l'Hôtellerie et Restauration.



Formateur externe pour Kpmg Académy (centre de formation).



Mes compétences :

Comptabilité

Création d entreprise

Spécialisation hotellerie et restauration

Conseil aux TPE / PME