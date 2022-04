Cyrille CHARLERY

Créations et animations de formations, prestations de conseils.

15 ans d'expérience



Mes domaines de compétences:



- Finance - Contrôle de gestion

- Lean 6 Sigma pour les services dans une démarche Kaizen

- Logiciels de gestion (Gammes SAGE, CIEL, CCMX)

- Mise en place de comptabilités analytiques

- Calculs et analyses des coûts : méthodes françaises et anglo-saxonne, méthodes alternatives (UVA, TDABC)



-Logiciels de gestion : analyse fonctionnelle, paramétrages, formation, EDI comptables et sociaux.







J'interviens également à l'IUT de Nantes (Finance, Contrôle de gestion), section GEA par alternance.

Niveau d'études : bac+5 en gestion-finance (IAE de Nantes)



Mes compétences :

Gestion

Conseil

Sage

Finance

Pilotage

Formation

Contrôle de gestion

Comptabilité