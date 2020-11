Cyrille CLAUDEL

DOMAINES DE COMPETENCES



COMMERCIAL

Animation - démonstrations - vente personnalisée selon les 7 étapes - fidélisation

Ouverture fermeture du magasin

Créer et mettre en place une opération commerciale, un événement

Analyse Ca, clientèle, parts de marché, indicateurs de performances: iv, pm, pvm, tt, prod, …

Définir une stratégie commerciale : objectifs quantitatifs et qualitatif - court et long terme

Assurer la mise en valeurs des produits à travers le merchandising et les vitrines scéniques



MANAGEMENT

Organiser le travail de l’équipe (jusqu’à 20 personnes sur le terrain)

Coacher, suivre, évaluer et faire grandir les collaborateurs de façon participative

Assurer le bon respect du concept commercial et des réglementations en vigueur

Véhiculer les valeurs de la marque auprès des collaborateurs et clients dans la zone de chalandise magasin



GESTION

Organiser une ouverture de boutique, braderies

Gérer les budgets d’heures, stocks, commandes…

Gestion de la démarque inconnue - Organiser un inventaire

Rendre compte de l’activité de façon régulière

Sécuriser les biens, personnes, marchandises, cash, mise en place de nouveaux process sécurisants

Relation Presse (tv, Cinéma, Magasines,…)



RESSOURCES HUMAINES

Recrutement, intégration, formation, évaluation des vendeurs et managers

Encadrement des étudiants à vocation commerciale (bac pro, bts muc….)

Organisation de réunions, formations (produits, merchandising, vente, management, …)

Soutien managérial aux autres boutiques et Stands (problématiques équipe-magasin)

Gestion des conflits



Mes compétences :

Management

Merchandising

Formation

Animation

Vente

Optimisation