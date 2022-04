Cyrille COIGNARD

• Recherche et développement

o Expert en thermique, mécanique des fluides et combustion.

o Calculs et simulations numériques.

o Essais.

o Retour d’Expérience sur site.

o Identification des difficultés scientifiques et techniques.



• Gestion de projet

o Définition et suivi de plans de développement R&D.

o Recherche de partenariats. Recherche de fournisseurs.

o Reporting.

o Suivi de budget et de planning.



• Accompagnement d’équipes

o Accompagnement des équipes projets (conseils techniques, réponses clients..).

o Suivi des équipes en phase de réalisation, conseil en phase de mise en service des installations.



Mes compétences :

Ansys Fluent

Gestion de projet

acier

Combustion

Calcul scientifique

Energie

Programmation

Ingénierie

Thermique