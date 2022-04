Cyrille COLAS

Capi assure les prestations de grenaillage de vos pièces déjà peintes ou brutes, les applications d'un revêtement en poudre epoxy.



Capelam rend service à ses clients principalement pour leur développement commercial.



Capelam aide ses clients dans les domaines suivants:

1. Environnement

- Audit déchet

- Rédaction cahier des charges pour la valorisation des déchets

- Collecte et valorisation des déchets industriels

- Rachat des métaux ferreux et non ferreux

- Démolition spécifiques

- Location camion avec chauffeur



2. Métallerie serrurerie

- Industriel Réalisation de pièces mecanosoudés en acier/ inox et alu

- Particulier (garde-corps, portail, porte, escalier, etc.



3. Brocante industrielle

Redonner vie a du matériel industriel destiné à la destruction (rack, machines, rangement, stockage, manutention)



Quelque soit le sujet que vous ayez envie de traiter, nous avons sans doute une réponse.

Et vous quel est le sujet dont vous auriez envie vous occuper ?



Mes compétences :

Force de proposition

Ecoute