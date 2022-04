Cyrille Colette Anita Mbazoa MBAZOA

Je suis un peu le panier de la culture de mon Cameroun, artiste musicienne et conteuse . femme de culture aussi. j'aime : la culture, la musique; la danse, les voyage et je me plais dans des échanges d'idées , ouverte et franche, le stress n est pas mon truc c'est pourquoi je viens ici pour des échanges question d'avoir des personnes matures pour pouvoir former un terrain d'entente pour une bonne raison : travailler ( échange de d'idées et autres)