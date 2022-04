(Profil en construction avancée.)



Diplômé d'études comptables et financières, L3 (ancien D.C.G.), expérimenté et disponible pour cabinet, entreprise, association ou organisation publique.



Yvelines et mobilité préférentielle dans le tiers nord de la France.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Sage

Ciel Compta Evolution

Microsoft Excel

Normes comptables

Microsoft Office

Relationnel

Rigueur

Reporting

Autonomie

Adaptabilité