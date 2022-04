Cyrille COLLINET

J’occupe depuis 15 ans, des fonctions qui vont de la gestion de parc et l'administration

système WIN/UNIX, à la gestion de projets. D'un naturel dynamique et impliqué, j'ai une expérience

professionnelle probante en milieu industriel et administration ERP (Sage x3).



Mes compétences :

Gestion de projet

Active Directory + GPO

Sage x3

Windows server

Kaspersky

Veeam

Gapps

Sonicwall

GLPI

ERP

Sqlserver

Virtualisation

Vmware