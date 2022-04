Cyrille CONSTENSOU

La société MCE-5 Development propose des licences sur des produits validés avec une faisabilité industrielle démontrée visant à l’amélioration de l’efficience énergétique des automobiles.



Une équipe de 35 ingénieurs expert en conception, simulation et essais moteurs développent principale les technologies VCRI et SSP en collaboration avec des équipementiers de l’automobile. L’ensemble des projets sont à fortes valeurs technologiques et scientifiques.



La technologie VCRi permet de faire varier le taux de compression des moteurs à combustion interne. En association avec les technologies de distribution variable (VVT, VVL, VVA) et l’injection direct essence (GDI), elle permet de combiner les avantages de souplesse des moteurs diesel à l’agrément de conduite des moteurs essences (NVH) tout en conservant les faibles émissions de polluant des moteurs à essence (Faible Nox, peu de particules (PN & PM)



La technologie SSP permet d’étendre la plage d’utilisation et les gains des stratégies de dilution (EGR – Lean) pour les applications moteurs à essence.