Cyrille COTTIN

(services aux entreprises), CA 4 000 000 €, 350 salariés



Administration:

·Structuration des différents services : comptabilité, chargés d'affaires, commerciaux, exploitation,

·Croissance externe : décisions de rachats d'entreprises

.établissement des stratégies de developpement



Services généraux :

·Initiation du plan d'optimisation des coûts

·gestions des parc véhicules, opérateur mobile, assurances, contrats énergie etc...

·décisions des nouveaux investissements équipements et matérièls

.achats produits et materiels





Informatique :

·Prise en main de la gestion informatique

·Mise à niveau et refonte des réseaux existants

·Déploiement des nouvelles technologies

·Mise en place des sauvegardes et des procédures de restauration

·Choix des logiciels d'analyse professionnels liés à l'activité

·Création des requêtes et formation des utilisateurs





Comptabilité et gestion:

·Mise en place des reportings mensuels et trimestriels,

·Sensibilisation du personnel à la productivité, résultat et qualité,

·Mise en place de l'analytique, des rentabilités par chantiers, des outils de récupération des bases de données.

·Mise en place de tableaux de bords autour des reportings mensuels marges sur coûts directs, en-cours détaillés, prévisions de ventes,

·Structuration des services, mise en place de formulaires standards pour uniformiser la communication

.mise en place de la démarche qualité,

·Organisation des bureaux





RH et management:

.Determination de la politique sociale au sein de l'entreprise,

·Animation des équipes : mise en place des réunions hebdomadaires, amélioration du flux des informations

·Organisation et animation des réunions administratives, commerciales et de production,

.mise en place et gestion des IRP,

.Relation avec les institutions ext(DDTEFP,URSSAF...),

·Intégration des nouveaux départements ou filiale au système de gestion, comptable et paie

·Mise à plat et déploiement des avantages sociaux divers,

·Recrutement du personnel encadrement administratif, commercial et exploitation,après détermination des profils

.choix des formations, mise en conformité de l'hygiène et de la sécurité

·Recrutement du responsable d'exploitation et du responsable financier,







Commercial:

·Création d'un service commercial, encadrement et suivi,

·Création et développement du département multitechniques et services associés,

.Encadrement direct des grds comptes,



Mes compétences :

Chef des ventes

Commercial

Commerciales

Croissance externe

Directeur commercial

Direction générale

Encadrement

encadrement commercial

Management

Manager

Organisation

Ressources humaines

Structuration

ventes