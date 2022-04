Cyrille DELAUNAY

Meta-modelisation, 2 ans d'experience en tant que developpeur pour la plateforme meta-decrite Moose. Utilisation/Developpement de l'infrastructure de meta-modelisation Fame (http://scg.unibe.ch/wiki/projects/fame/ ).

Analyse logicielle, 2 ans d'experience en tant que developpeur/utilisateur de la plateforme d'analyse logicielle Moose. Membre actif de la communaute, bonne connaisance des publications scientifiques, livres et participation a de nombreuses discussions autour de l'analyse logicielle.

Qualite logicielle, Participation au sein de l'equipe de recherche RMoD au projet ANR Squale (Software QUALity Enhancement).

Developpement Agile, Connaissances solides acquises lors de mes etudes et de mes deux ans et demi de pratique dans l'equipe RMoD.

Developpement web dynamique, Experience en J2EE, .NET acquise au cours de mes etudes. Experience avec Seaside (http://www.seaside.st/ , Smalltalk) durant mes deux ans et demi dans l'equipe RMoD.



