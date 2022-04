Cyrille DJOUGUELA KAMTOH

Passionné de Finance et d'Innovation Technologique, mon cursus académique ma permis de me familiariser avec les notions et débouchés de la gestion financière.

Aujourd'hui ayant fait mes premiers pas dans 5 types entreprises (microfinance, banque, agence de conseil en communication marketing, cabinet international d’ingénierie des RH et start-up), je dispose des aptitudes qui pourraient être valoriser dans plusieurs types d'entreprises. Je me développe également en freelance.

J'ai complété ma formation par des MOOC en gestion de projet, marketing digital et révolution Fintech.

J'ai publie mes recherches sur les établissements de microfinance sous forme de livre. Ce livre est disponible sur Amazon via ce lien : https://www.amazon.com/Systeme-dinformation-gestion-institutions-microfinance/dp/3639654374





E-mail: djokamcyr@yahoo.fr



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows 7

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel