Cyrille DJOUNO

Titulaire d’un master en management et marketing opérationnel, Je possède une solide expérience dans le domaine de la vente et des services à la clientèle. Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir de l’expérience dans la motivation des équipes, le suivi administratif, la rédaction correspondances, des rapports et comptes rendus, l’organisation des réunions et événements, le recouvrement, le contentieux. Mes employeurs ont toujours remarqué mon professionnalisme, mon dynamisme, mon autonomie; ma débrouillardise, mon sens de l’adaptation et du détail et mon envie de développer constamment mes compétences.