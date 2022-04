Cyrille DODARD

2007 - 2010

- Cabasse Acoustic Center (Brest - Plouzané)

Responsable Développement / Industrialisation HP



Connaissances spécifiques :

- Electro-Magnétisme

- Vibro-Acoustique

- Traitement du signal / Filtrage / DSP

- Modélisation / Simulation

- Prototypage / Usinage / Thermoformage

- Mesures

- Matériaux

- Collage



2006 - 2007

- LVA INSA LYON - Ingénieur de Recherche

Mesures et simulation vibro-acoustique



2005 - 2006

- LVA INSA LYON - Etudiant

DEA vibration et acoustique



1997 - 2002

- INSA RENNES - Etudiant

Génie Mécanique et Automatique



1997

- Lycée Mortain (50)

Bac S - Mention Bien



Mes compétences :

acoustique

Magnétisme

Mécanique

Modélisation

Modélisation simulation

Production

Prototypage

Recherche

Simulation

Vibration

Vibro acoustique