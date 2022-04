Cyrille DROUVOT

Après une carrière riche et complète en gestion de maintenance véhicules et maintenance industriel, j'ai choisis de partager mes différentes expériences avec le monde de la TPE.

J'accompagne ces TPE dans l'amélioration de l'organisation, de la rentabilité et du résultat.



Mes compétences :

Formation

Gestion budgétaire

Investissement

Développement commercial

Trésorerie

Conseil en recrutement