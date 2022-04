Cyrille DUCROS

Après une quinzaine d’année à travers différents métiers de la communication au service de grands groupes agro alimentaires et automobiles où j'ai contribué au développement du positionnement et de la notoriété des marques et distributeurs, je développe aujourd’hui une expertise dans la création de trafic sur le lieu de vente.



Au travers de mon agence de communication, LYRICOM, je contribue à dynamiser et insuffler un esprit de conquête au sein des équipes de vente. Par ailleurs, je concilie l’intégration d’une stratégie de communication dans une stratégie d’entreprise en aidant les distributeurs à acquérir une identité propre.