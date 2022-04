Responsable des départements 77,91,94,28



Les Automatismes Appliqués: nous sommes spécialisé dans l'importation et la distribution de composants haute qualité pour la maîtrise des fluides : Pression Contrôle et Régulation des fluides, Instrumentation et Sécurité Process.

Notre offre: une solution globale à vos besoins dans les domaines de la Chimie, de la Pétrochimie, de la Pharmacie, du Semi-conducteur et de l'Analyse



www.laa.fr