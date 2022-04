Cyrille ERNST

Titulaire d’une Maîtrise en Gestion des Institutions et Services de Santé, j’exerce le métier de conseiller à la qualité à Montréal pour le Conseil Québécois d’Agrément (organisme d'accrédication en santé et services sociaux).

Mon travail consiste à accompagner les organisations privées du réseau québécois dans leur démarche d’agrément. Plus spécifiquement, mon accompagnement s'établit à partir d'un diagnostic organisationnel tant sur le plan de la qualité, de la sécurité que de la performance.

Concrètement mes fonctions me permettent d'accompagner mes interlocuteurs dans différents domaines; principalement l’agrément, l’amélioration continue de la qualité, la gestion de l'innovation, la gestion prévisionnelle et intégrée des risques ainsi que la performance.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Amélioration continue

Gestion de la qualité

Gestion du risque

Coaching

Formation