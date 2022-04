JE SUIS UN JEUNE ETUDIANT DYNAMIQUE ET STRATEGE EN 2 EME ANNEE A L'IUES/INSAM ET FORME EN COMPTABLILITE ET GESTION.

J'AI UNE PARFAITE MOBILITE DANS LES LOGICIELS SAGE100 ET GESCOM. JE SUIS A PRESENT DANS L ATTENTE DES RESULTATS AU BTS.

JE PRIE TOUT CHEFS ENTREPRENEURS DE M'INTEGRER DANS LE MILIEU PROFESSIONEL POUR UN STAGE PROFESSIONNEL QUI M' OCCUPERA PENDANT MES ETUDES EN LICENCE.



Mes compétences :

Comptabilité