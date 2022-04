Cyrille FRAPIER

Après une riche expérience de 15 ans en industrie pharmaceutique, j'ai souhaité changer d'orientation et commencer une nouvelle carrière dans le monde du bâtiment. J'ai obtenue une licence en Economie de la construction à l'Université Lyon 1 en 2014.

En tant que formateur logiciel pour ATTIC+, je permets aux utilisateurs (économistes, contractants généraux, entreprises du BTP, etc.) d'adapter cet outil à leurs méthodes de travail et de gagner en ergonomie et en rapidité.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Autocad

DeviSoc

allplan

Onaya

ATTIC+

Microsoft Office