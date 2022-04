Cyrille FROISSART

Www.cyrillefroissart.com



Je suis spécialiste de faïences et porcelaines de la fin du XVème siècle à la fin du XIXème siècle.



Je travaille en collaboration avec une quarantaine d’études de commissaires-priseurs pour procéder à l’authentification et à l’estimation des céramiques anciennes présentées lors de ventes aux enchères publiques.



Je réalise également des inventaires pour assurance ou dans le cadre de successions ou donations.



Je suis et guide la vie des collections de nombreux amateurs de faïences et porcelaines anciennes.



Je suis membre de la Chambre nationale des Experts spécialisés et de plusieurs associations regroupant les spécialistes et amateurs de céramiques dont la Société des Amis de Sèvres et la French Porcelain Society.



