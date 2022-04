Cyrille GAGNAIRE

Notre centre de formation propose des formations à la sécurité à destination des entreprises et des collectivités. Ainsi nous proposons des formations:

- formation incendie et formation à l'évacuation (manipulation extincteur)

- Formation SST sauveteur secouriste du travail

- Formation CHSCT comité hygiènesécurité et des conditions de travail

- Formation gestes et postures et ergonomiques

- Formation PRAP (IBC, sanitaire et social)

- Formation SSIAP service de sécurité incendie et d'aide à la personne

- Formation habilitation électrique (H0B0, H1B1 etc.)

- Formation CACES

- Formation des aides à domiciles (Cps intervenants à domicile)

Notre rayon d’action est : Rhône Lyon, Drôme Valence, Loire St Etienne, la région Rhône Alpes et à travers toute la France.

Vous pouvez également voir l'étendu de notre travail en consultant notre catalogue de formations sur internet : http://www.alertis.fr ou par téléphone : 04 78 90 46 30, par portable : 06 31 09 87 59 Adresse : 5, rue Benoît BERLIOZ 69680 Chassieu.

Pour toute demande de renseignements par mail : info@alertis.fr



