Cyrille KOTANAMOU

Après mes études secondaires j'ai embrassé la carrière de gendarme en 2000. De ces années j'ai eu sept ans d'expérience dans l'administration et dix dans la gendarmerie mobile notamment en protection des hautes personnalités.

Je suis titulaire d'un certificat d'aptitude diplomatique et internationale, une licence en psychologie à l'université de Ouagadougou et une licence en Diplomatie, coopération et relations internationales à IP-OTC.

Après huit années passées au sein de la sécurité du Premier Ministère, je viens d'intégrer l'équipe dynamique de la Direction de la GIZ au Burkina en qualité de Conseiller en Gestion des risques sécuritaires.



Mes compétences :

Police judiciaire

Relations internationales

Sécurité

Sécurité publique