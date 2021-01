Cyrille LEGALL

Président du Parti Royaliste Français depuis le 14 octobre 1996. Je travaille à l'Assemblée Nationale au sein du groupe de Dominique de Villepin à qui j'ai confié notre programme politique.



Le 20 mai 2005, j'étais invité par Patrick Poivre d'Arvor à l'UNESCO en tant qu'intervenant au forum sur L'Handicap sous la présidence de Madame KRISTEVA. J'y ai retrouvé Madame VEIL avec qui j'étais en contact dès 1980 quand elle était Ministre de la Santé.



Consultant au Conseil Régional pour l'handicap moteur.



Membre du Club des Créateurs d'Entreprises à Auray...... Situé à la Chambre de Commerce d'Auray. Notre travail consiste à étudier la faisabilité des entreprises en cours de création et à nous porter caution financière devant les banques.....



Membre du groupe AP2E " Agir Pour une Economie Equitable" avec Monsieur Caldier. Il s'agit du rachat des entreprises par les employés AVANT que ces entreprises soient vendues ou mises en liquidation... Nous étudions la manière la plus efficace pour ne pas perdre ces emplois...



Aujourd'hui je suis un peu déçu de voir que rien n'est prévu par Monsieur de Villepin en ce qui concerne cette population excluse de la société.



J'ai essayé de débattre de ces problèmes à l'Assemblée Nationale, mais c'est comme si je parlais à un mur....



Donc, j'ai repris les rennes du PRF et je suis en contact avec d'autres associations de même mouvence pour mettre en avant notre projet politique.



Aujourd'hui rien n'est fait pour défendre les plus faibles dans notre pays. Ils tiennent tous à leurs privilèges et à leurs mandatures. Cela dure depuis 44 ans qui croire aujourd'hui?????



Par ailleurs, un individu a créé un parti identique à celui que je dirige. J'ai porté plainte contre lui pour diffamations, harcèlements et usurpation de nom. Plainte déposée contre Philippe LUGNER qui se fait aussi appeler Philippe De NEUILLY en date du 12 aout 2013 alors que notre parti existe "le PRF" depuis 18 ans. C'est le parquet de Paris qui a en charge cette plainte.

Il est sur VIADEO.... Il n'a rien à voir avec nous...... et pourtant, IL ECRIT A DES POLITIQUES EN SE FAISANT PASSER POUR NOUS sur Facebook en créant une page "Parti Royaliste Français".......... J'ignore ce que fait la JUSTICE contre ce type très dangereux et extrémiste.



Je tenais à ce que vous soyez tous au courant que cet individu sévit toujours sur le Net malgré mes plaintes et je sais qu'il regarde toutes mes pages. On va s'occuper de lui légalement parlant.



CYRILLE LEGALL le président du PRF



Mes compétences :

Informaticien

Photographe Paris

Réalisateur

Caméraman

Management

Président du PRF