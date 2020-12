Cyrille Martial MOUBI GOUSSI

Bonjour Monsieur,

je me nomme Cyrille Martial Moubi commercial.

ma competence repose sur 3 piliers:

un pilier metier j'ai une licence en Marketing et management operationnel.

ensuite, j'ai travaillé plus de 11 ans à la S.A Brasseries du Cameroun où je suis entré comme manoeuvre pour acceder grace à mes performances comme Responsable secteur commercial.

le deuxième pilier de ma competence c'est ma specialisation sur tout ce qui concerne la gestion de la relation client à la resolution des problèmes, la grande distribution, l'encadrement et le developpement du chiffre d'affaires à travers la prospection et le Marketing relationnel.

le troisième pilier j'ai une connaissance accrue dans la gestion des stocks et des magasins.

voilà les 3 piliers de ma competence qui me font etre à la hauteur des missions que vous proposez.