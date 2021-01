Je m'appelle Cyrille TELITCHKO. Les relations humaines sont fondamentales pour moi et j'ai le privilège d'avoir 17 ans d'expérience dans le Commerce Equitable et l'Economie Sociale et Solidaire (ESS). J'ai suivi et consolidé les différents partenariats de la structure, dans une logique de développement durable.



Ayant appris à être polyvalent, J'ai simultanément occupé différentes fonctions :



- développer des collections de produits attractifs en tenant compte des coûts inhérents

- gérer les achats et les importations selon un calendrier précis

- valoriser les collections sur différents supports marketing (catalogues papiers, site internet)

- communiquer sur les produits, sur les partenaires et ateliers de production

- Aller à la rencontre des partenaires et de leurs artisans

- promouvoir le commerce équitable auprès du grand public et des professionnels

- participer aux relations client B2B et B2C et à la vente



Mes compétences :

Fair Trade

Partenariats internationaux

Développement durable

Relations internationales

Service client

Achats internationaux

Analyse de données

Négociation achats

Gestion des commandes

Gestion de la production

Réglementation et organisation du transport

Importation

Réglementation produit

Contrôle qualité

Marketing opérationnel

Développement produit

Design produit

Stratégie tarifaire

Création de collections

Artisanat

Qualité produits

Veille concurrentielle

Veille internet

Supports de communication

Catalogues

Photographie produits

Marketing direct

Suivi imprimeurs

Vente à distance

Vente B2B et B2C

Rédaction web

Web design

Emailing

Communication

Salons internationaux

Voyages internationaux

Microsoft Windows

Microsoft Office

Mac OS X

Adobe Photoshop

Prestashop

Mailchimp

Commerce équitable