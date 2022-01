Cyrille TIRONI

Formation :



Master II en Etudes Européennes et Relation Internationales (La Sapienza - Rome)



Master I en Langue Etrangères Appliquées français, anglais, italien - comptabilité, gestion (UFR Lettres et Langues - Metz)



Diplome Préparatoire aux Etudes Comptables et Financières (DPECF) (Lycée G de la Tour - Nancy)

Formation Green Belt Lean Six Sigma



Très bonne maîtrise de l'outil informatique (webmaster à titre personnel)



Actuellement Customer Web Support pour les clients d'une banque j'aide et oriente les clients vers des solutions leur permettant de consulter leurs positions dans les fonds d'investissements via un outil Web. Je gère les demandes des clients liées à l'applicatif ainsi que les problèmes rencontrés sur le passage d'ordre à travers l'outil.

En charge aussi de la gestion et de l'architecture des accès sur l'outil, il me faut surveiller la cohérence entre les accès demandés et les accès autorisés.



Parfaite connaissance du métier d'Agent de Transfert dans les fonds d'investissements (Service Client pour de grandes banques - Goldman Sachs - JP Morgan - Morgan Stanley - HSBC...) et une solide expérience dans ce domaine de près de 5 années.



Mon expérience en tant que Customer Support m'a permis de développer un sens du service client et une compréhension des besoins orientés client en coordonnant des solutions à long terme avec les différents départements avec lesquels je collabore.





Mes différents stages et expériences à l’étranger en Angleterre et Italie notamment m’ont permis d’exacerber ma curiosité en d’autres cultures, us et coutumes dans ces pays.



Mes compétences :

Anglais

Client support

Diplomatie

Droit

Droit communautaire

Français

Immobilier

Internet

Internet Service

Italien

Langues

Langues étrangères

LEA

Service client

Support

Web