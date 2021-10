Cyrine ABID

BONJOURS !

Après 6 ans détudes à lécole nationale darchitecture et durbanisme à Sidi Bousaid , et plus quun ans de multiples stages divers , et deux mois de formation en 3dsMax à Netinfo (un centre certifié par Autodesk), Je souhaite aujourdhui rejoindre une nouvelle équipe au sein de laquelle jessaierai de donner de mon mieux avec beaucoup de sérieux et de performance dans le but datteindre les objectifs fixés.



Mes compétences :

AutoDesk

3D Studio Max

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Artlantis

ArchiCAD

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator