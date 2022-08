Cyrine BEN HADJ YAHIA

FORMATION



2003/2004 Ecole de Commerce INSEEC PARIS

Licence Marketing



2001/2003 Lycée François Villon PARIS

BTS Action Commerciale





Août 2001 Lycée Gustave Flaubert TUNIS

Baccalauréat Série « STT ACC » Mention : ASSEZ BIEN



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Mai2008 SOCIETE GENERALE La Défense, chargé middle office (CDI)

Mission :

? Traitement, validation et le contrôle des opérations

? informer la clientèle institutionnels des Opérations Sur Titres impactant leurs compte

? Suivi des réponses et traitement des instructions dans les délais impartis

? suivi permanent des positions clients, assurer le dénouement des opérations, le traitement des suspens et des réclamations





2007 BT RADIANZ Paris 9éme, chargé de clientèle (CDI)

Mission :

? Prospecter au sein d?une base de données (client professionnels de la communauté financière)

? Commercialiser les produits et services (connectivité financière et gestion d?applicatifs)

? Pérenniser les relations clients (présentation, événement?)





2004 - 2007 CIC Versailles, Conseillère clientèle (CDI)

CIC Paris, Téléconseillère (CDI)

Mission :



? Accueillir et orienter la clientèle et les prospects,

? Commercialiser les produits et services courants de la banque et de l?assurance,

? Traiter et suivre les opérations courantes





STAGES



Juillet - Août 2004 Microsoft La Défense, Assistante service généraux



? Recherche de fournisseurs,

? Etude de concurrence,

? Organisation séminaire Microsoft International,



2003 - 2004 Procter&Gamble Paris,



? Animatrice commerciale en grande distribution,



2002 - 2003 Mairie du XIVéME Paris, Chargé d?événementiel (Projet d?étude)

? Organisation d?un événement culturel « REG`art »

? Recherche de partenaires, et participants,

? Gestion de la communication post et pré événement,

,

Janv? Fev 2003 Master`PUB Tunis, Assistante Chef de projet



? Création de supports publicitaires

? calcul de budgets

? Média plannings

,

Mai ? Juin 2002 Direct Environnement Paris,



? Prospection client,

? Création d?aide à la vente (BD)







COMPETENCES INFORMATIQUES







? Access

? Pack Office



LANGUES







? Anglais Niveau universitaire

? Espagnol Niveau universitaire

? Français/arabe Langues maternelles