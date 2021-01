Cyrine HLIOUI

Ayant 2 licences une en économie spécialité « Monnaie, finance et banque » à lécole supérieure de commerce de Tunis et l'autre en gestion spécialité « Comptabilité » à l'université virtuelle de Tunis et un mastère de recherche en « banque finance et stratégies ».



J'ai travaillé et j'ai effectué des stages à plusieurs établissements tel que la banque tunisienne de solidarité, l'institut tunisien de compétitivité et des études quantitative et l'union national de la femme tunisienne comme étant : un agent de bureau d'ordre, chargé de clientèle, agent de vérification des dossiers de fond de roulement chez le département déblocage et réalisation des micro-projets, enquêtrice et assistante comptable et financière.



Polyvalente, motivée et ayant un sens d'organisation et de rigueur, un esprit d'analyse et de synthèse et une capacité de travail en équipe.