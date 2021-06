Plus de 20 ans dans le secteur de l'urbanisme et de la construction (public et privé), en m'occupant principalement du projet et de la sécurité des chantiers, avec expérience de travail en team dans une étude d'architecture avant de fonder ma étude technique.

Pour motifs personnels en quête d'occasion de travail sur Paris.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

AutoCAD

Adobe Photoshop

3D Studio Max

Archicad