Da Silva Palma CRISTIANO (CRISTIANO DA SILVA PALMA)

1) Expérience commerciale sur le marché de la carte, de l'acquéreur et des moyens de paiement.

Gestion d'un portefeuille de clients particuliers avec un chiffre d'affaires annuel de 1 MM à 400 MM, prospection et gestion des résultats. Expérience dans l'extraction et la manipulation de données pour créer des tableaux de bord et analyser des indicateurs qui, dans le contexte commercial, aident les processus et opérations commerciales, la prise de décision et les stratégies concurrentielles. Connaissances en Salesforce.

2) Orientation commerciale sur la relation, les produits et les services.

3) OBJECTIF CORPORATIF : REPRÉSENTER LES ENTREPRISES DE TECHNOLOGIE ACHETEUR DANS LA SILICON VALLEY En partenariat avec https://missaonovaledosilicio.com.br/

4) Nouvelles entreprises et partenariats stratégiques E-commerces et applications

5) Rocketseat https://app.rocketseat.com.br/me/cristiano-da-silva-palma-04508

6) GIT - https://github.com/CristianodaSilvaPalma

7) Stackoverflow - https://pt.stackoverflow.com/users/242104/cristiano-da-silva-palma

8) Hospitalar Hub - https://hospitalarhub.app.swapcard.com/profile