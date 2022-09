Daisy BARITELLO

Je souhaite m'orienter sur un poste d'assistante à plein temps autour de Grenoble, Voiron ou Saint-Marcellin (38-Isère).



Mon expérience professionnelle m'a permis d'exercer 5 ans au poste d'assistante dont 4 ans au poste d'assistante administrative et 1 an au poste d'assistante commerciale, au sein de petites entreprises comme de grands groupes nationaux et internationaux dans différents secteurs d'activité.



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion commerciale

Gestion financière

Accueil physique et téléphonique

Communication



Commerce/Vente

Bâtiment/Construction

Prévention des risques

Logement social

Prêt immobilier

Télésecrétariat

Négoce de matériaux

Promotion immobilière



Word, Excel, Access, PowerPoint

ERP, Intranet, Internet

GED Gestion Électronique Documents