Daisy THIBET

Je recherche un poste d'Assistante juridique au sein d'un cabinet d'avocats ou d'une société pourvue d'une structure juridique.



Autonome et dotée d'une expérience de neuf années en cabinet d'avocats spécialisés dans la procédure civile, le droit de la famille, les contrats, le droit social et autres, je souhaite partager mes compétences en travaillant au sein d'une équipe dynamique.



Mon parcours professionnel a été validé par l'obtention du diplôme de secretaire juridique acquis par le biais de l'ENADEP (Ecole Nationale du Droit et de la Procédure) au bout des deux années d'étude.



J'ai validé également ma troisième année.



Je suis disponible immédiatement.



Enfin, j'accorde également une importance toute particulière au relationnel qui est le fondement d'une capacité à travailler en équipe.