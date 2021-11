Je suis Dalel Elbehi l’assistante de direction de l'entreprise FARAH CRÉATION qui se trouve en Tunisie .

Nous sommes très bien équipés au niveau du matériel et nous possédons une très bonne équipe. Nous fabriquons des articles pour femmes, hommes et enfants. Spécialité : maille dans des différents articles : Tee- shirt, pull, top, jupe… Les délais de livraison et la quantité des commandes reçus par nos clients ont été toujours bien respectés et nous n’avons jamais eu des problèmes. Notre but sera toujours la satisfaction de nos clients. Nous exécutons du travail bien fait, finition de qualité. Tarif raisonnable et compétitifs.

La société cherche des nouveaux clients capable de garantir une continuation de travail