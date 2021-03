Dalila BELHANI (HASSANI)

Experte dans l'Assistanat de Direction et équipée (avec du matériel complet comme au bureau) d'un BUREAU PROFESSIONNEL A DOMICILE, je propose de seconder les managers (TPE, PME, Professions Libérales, Artisans, ...) dans la réalisation de leurs missions afin de leur faire gagner en temps et en efficacité.



Titulaire du Brevet de Technicien Supérieur Assistante de Direction, jai exercé ce métier une trentaine dannées dans le secteur bancaire, en ayant suivi constamment les évolutions. Jai eu la chance de commencer à travailler à la Direction de lAudit Interne en collaboration directe avec le manager, autour du Cadre de Maîtrise (Pilotage, Missions, Organisation, Objectifs). Jai ensuite intégré léquipe dirigeante. Ceci était très formateur : travailler avec les managers de lEntreprise, organiser les réunions stratégiques, travailler sur les rapports les plus importants de lEntreprise, organiser des séminaires en interne comme en externe



Dans le cadre de mon activité, jai pu suivre diverses formations : outil SYSTOR (système dorganisation pour le pilotage dune équipe) par lInstitut pour le Développement de lEfficacité - IDE, Assistante de Manager (CEGOS) (Krauthammer International), différentes Conférences sur le métier des Assistantes de Direction (Development Institut International), Conduite dune mission dAudit Interne, outils bureautiques, outils de gestion budgétaire. Dans l'exercice de mes fonctions, j'ai pu acquérir des qualités telles que l'efficacité, la réactivité, la rigueur, l'autonomie, l'organisation, le sens relationnel et l'esprit d'équipe.



En février 2020, jai obtenu la Certification Création dEntreprise suite à un parcours de formation dispensée par la BGE.



Site : assistante-direction.fr