Damia MOUHIEDDINE

Bonjour



Je suis actuellement a la recherche d'un emploi , pour l'instant je cherche que pour bosser les week-end étant prise la semaine par mes enfants et ma prepa d'aide soignante.

Je me donne les moyens d'y arriver mais rien ne marche , aucune porte sérieuse s'ouvre , j'ai de gros soucie financier et j'ai absolument besoin de travailler pour donner une meilleur vie a mes deux princesses.

Je cherche un poste de serveuse débutante mais je m'adapter rapidement et surtout le travail me fait pas peur , taches domestiques, la plonge, remise en état ect

Je suis une personne sérieuse et je souhaite par dessus tout améliorer ma situation.

Voilà tout ce que je peut dire sur ma situation présente