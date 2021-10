Damien BELLIARD

Spécialisé en intégration et support d'infrastructures et de logiciels libres, FactorFX a construit sa croissance et son expertise sur sa maîtrise des nouvelles technologies et son implication au sein de la communauté Open Source.

Depuis plus de 15 ans, FactorFX s’est donné pour mission d’apporter à ses clients des solutions innovantes prouvant la maturité des solutions Open Source. FactorFX sélectionne, personnalise et pérennise des solutions robustes et fiables, à des coûts maîtrisés, pour les entreprises et administrations de toute taille.

A ce jour, plus de 300 clients, de la PME aux grands comptes en passant par les administrations, ou les ministères ont fait confiance à FactorFX.

FactorFX, de part son engagement stratégique et son expérience dans les logiciels libres, est aujourd’hui l’un des intégrateurs de référence en France.



FactorFX est représentant professionnel officiel et exclusif du logiciel OCS Inventory NG



Mes compétences :

Plateforme collaborative Zimbra

Intégration et Formation Expert OCS Inventory NG

Intégration de solution Asterisk

Solutions OpenSource