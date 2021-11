Damien BIHAN

Professionnel du commerce, j'ai occupé différentes fonctions commerciales de la vente sédentaire à l'itinérance auprès de clientèles très variées. J'ai pratiqué dans les secteurs de l'ameublement, de l'industrie, du bricolage du négoce de matériaux,...

Passionné par le management, la relation commerciale, la négociation et la pédagogie, j'ai fait le choix de m'orienter vers le domaine de la formation professionnelle.

Je suis actuellement formateur professionnel sur des dispositifs menant aux titres de Conseiller Commercial, Négociateur Technico-Commercial et Conseiller Relation Client à Distance.

J'ai un réel gout du challenge et j'adore accompagner, découvrir, solutionner, m'informer, m'adapter...