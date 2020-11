Damien DÉPLANQUE

Réalisateur numérique de formation, mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir une forte expérience en production 2d/3d, en suivi de projet et en management d'équipe.

Responsable d'un pôle de films d'animation au sein d'une société de design industriel depuis plusieurs années, je suis actuellement à l'affût de nouvelles opportunités professionnelles.

N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus...



Mes compétences :

Rendu 3d

photo

maya

motion design

vray

art

communication

compositing

after effects

Créativité

Management