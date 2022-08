Damien DEVOTI

Dans la métallurgie depuis 1999, en constante recherche de perfectionnement et de connaissance.

Après avoir réalisé plusieurs expériences dans le contrôle et c’est divers procéder, j’ai obtenu des certifications COFREND CIFM niveau 2 en ultrason et en ressuage..

Dynamique, curieux et intéressé par le déplacement ( international, plateforme pétrolière...), je suis ouvert à toute perspective professionnelle.



Mes compétences :

Soudure

Informatique

Ajustage

Radiographie

Magnétoscopie

Ultrason

Ressuage

Contrôle Non Destructif

CND