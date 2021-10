Damien EMONET

MANAGEMENT - LEADERSHIP - MISE EN OEUVRE DE PROGRAMME, DIAGNOSTIC ET PLANIFICATION - FORTE CAPACITÉ D'ADAPTATION – GESTION DE LA SÉCURITÉ - ENCADREMENT DÉQUIPES - HSE



Pour des postes de :

COORDINATEUR DE PROJET, RESPONSABLE DE SITE, CATERING MANAGER, RESPONSABLE DE FOYER, ADMINISTRATEUR, LOGISTICIEN



Que ce soit dans le domaine privé ou associatif, attaché à offrir des services de qualité, je mets à disposition mes compétences acquises sur le terrain et plus particulièrement en Afrique pendant plus de 15 ans et celles améliorées en Suisse en tant que responsable de foyer de 2015 à 2018.



Mes compétences :

Direction de projet

Adaptabilité

Réactivité

Leadership

Flexibilité

Gestion de la sécurité

Management et gestion administrative

Autonomie